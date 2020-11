Motorista mata ciclista na zona oeste de SP e foge sem prestar socorro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista atropelou e matou uma ciclista na madrugada deste domingo (8) na avenida Paulo VI, na zona oeste de São Paulo, e fugiu sem prestar socorro.

A cena foi presenciada por uma policial militar de folga, que viu quando um veículo Hyundai Tucson da cor prata, com placa de Campinas, fugiu do local do acidente. Marina Kohler Harkot, 28, não resistiu ao atropelamento e morreu no local.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros).

Cicloativista, feminista e pesquisadora de mobilidade urbana, Harkot tinha a bicicleta como seu principal meio de locomoção. Em 2018, obteve o título de mestre pela Universidade de São Paulo, com a dissertação "A bicicleta e as mulheres: mobilidade ativa, gênero e desigualdades socioterritoriais em São Paulo".

Ela também foi coordenadora da Ciclocidade (Associação de Ciclistas Urbanos de SP), deu aulas na Escola da Cidade e foi consultora de projetos no Banco Mundial, além de ter feito parte do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte.

De janeiro a setembro deste ano, 567 pessoas foram mortas no trânsito na cidade de São Paulo, segundo informações do Infosiga, do governo paulista. Desse total, 24 eram ciclistas.