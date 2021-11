Motorista invade festa de rua e atropela 18 pessoas em João Dourado, na Bahia

MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - Dezoito pessoas ficaram feridas ao serem atropeladas por um veículo que invadiu uma festa com trio elétrico, que estava ocorrendo nas ruas do município de João Dourado (BA), localizado no norte do estado, na noite de sábado (20). O condutor do veículo foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Uma das vítimas continua internada com traumatismo cranioencefálico. O evento foi realizado pela prefeitura municipal, mas o prefeito Diamérson Costa Cardoso Dourado, conhecido como Di Cardoso (PL), não estava no local no momento do incidente.