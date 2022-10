Motorista invade calçada e atropela mulheres em SC; vítima tem perna amputada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista invadiu a calçada de uma rua e atropelou três mulheres, na madrugada de domingo (9), em Itapema, litoral norte de Santa Catarina. O condutor do Toyota Corolla de cor branca, com placas de Campo Grande (MS), deixou o local sem prestar socorro, segundo a Polícia Militar, que ainda informou que havia bebidas alcoolicas no veículo. Segundo o advogado do suspeito, ele deve se apresentar em breve às autoridades (leia mais abaixo).

Uma das vítimas, de 35 anos, teve a perna esquerda parcialmente amputada, do joelho para baixo.

Ela foi levada ao Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, que informou que o estado de saúde dela é considerado estável após o procedimento.

As duas outras vítimas, ambas de 26 anos, tiveram ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico.

CARRO TINHA BEBIDAS, PAI VAI À DELEGACIA

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 3h na 2ª Avenida, no bairro de Meia Praia. As imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento mostram o momento do atropelamento. O motorista parece perder o controle ao manobrar o veículo, sobe na calçada e atropela as vítimas.

O carro foi apreendido pelos militares após a fuga do condutor. Dentro dele havia copos e garrafas de bebidas alcoólicas.

O pai do condutor e proprietário do veículo compareceu ao local após o acidente e disse não saber informar, naquele momento, onde o filho estava. Um passageiro do automóvel também permaneceu no local para prestar esclarecimentos.

A PM registrou a ocorrência como "lesão corporal em acidente de trânsito".

A Polícia Civil instaurou um inquérito e já identificou o motorista, que não teve o nome divulgado.

"Ninguém foi ouvido ainda. Devemos realizar as oitivas durante essa semana com ele e as vítimas", afirmou o delegado Aden Claus, à reportagem.

Ainda ontem, o advogado do suspeito esteve na delegacia para marcar um horário para ser apresentado às autoridades, mas a Polícia Civil não informou à reportagem quando isso ocorrerá.