Motorista invade calçada, atropela três turistas no litoral de SP e foge

No mês passado, um menino de 7 anos morreu após ser atropelado, por uma vizinha, em Cosmópolis (135 km de SP). A mulher responde ao caso em liberdade, após decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Segundo a polícia do litoral, a família estava na cidade, em uma excursão, e passeava pela região do bairro Itararé quando houve o atropelamento.

Registros da Delegacia Sede da cidade do litoral afirmam que uma ambulância passou pelo local, instantes após o atropelamento, levando o menino e uma idosa, que seria avó do garoto, para a Santa Casa de Santos (72 km de SP).

O menino fica aparentemente inconsciente, segundo as imagens, que ainda mostram parentes do garoto pedindo ajuda para carros que passam pela avenida.

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram um carro branco invadindo a calçada e atingindo as vítimas, em alta velocidade, sendo duas mulheres, de 26 e 48 anos, segundo a polícia. Além delas, um menino de 7 é atingido. A criança acaba arrastada pelo Fiat Argo branco, que ainda passa por cima do garoto e foge em seguida, sem prestar socorro.

