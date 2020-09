Motorista enfrenta congestionamento rumo ao litoral de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem vai para o litoral paulista na tarde e no início da noite desta sexta-feira (6), véspera do feriado prolongado de 7 de Setembro, enfrenta congestionamentos, segundo as concessionárias que administram as estradas.

Na rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, apesar da pandemia do novo coronavírus, o motorista encontrava ao menos 12 km de lentidão por volta das 17h30, devido excesso de veículos.

A Operação Comboio, que reduz a velocidade, foi colocada em prática por causa da neblina a partir das praças de pedágio das rodovias Anchieta e Imigrantes, que levam os motoristas ao litoral sul de São Paulo. Um acidente no km 35, também na tarde desta sexta, chegou a interditar a Anchieta em direção ao litoral.

Na rodovia dos Tamoios, que leva ao litoral norte paulista, a expectativa é de que cerca de 158 mil veículos trafeguem em ambos os sentidos pela estrada ao longo do feriado. No início da noite de sexta, o trânsito já era intenso por causa da quantidade de veículos.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, as rodovias estaduais de São Paulo estão com mensagens ao longos dos percursos para que os motoristas evitem viajar sem necessidade.

Segundo o governo João Doria (PSDB), 20 mil policiais militares estarão nas estradas e nas cidades do litoral e estâncias turísticas para acompanhar bloqueios e evitar aglomerações.

"A pandemia ainda está em vigor e as restrições para o convívio social permanecem. Para estimular a conscientização, o DER [Departamento de Estradas e Rodagens] e as concessionárias de rodovias estão veiculando nos painéis eletrônicos mensagens de alerta e orientação aos usuários", afirma nota divulgada pela Artesp, agência estadual responsável pela fiscalização das concessionárias.

"A recomendação é para que não ocorra aumento na movimentação de veículos, uma vez que muitos motoristas planejam pegar a estrada rumo ao litoral e ao interior do estado para aproveitar o fim de semana prolongado", afirma a companhia. As concessionárias pretendem distribuir máscaras ao longo das rodovias.

CALOR

A precaução ocorre por causa do calor atípico que tem feito no estado, apesar no inverno. Isso pode ser observado no último fim de semana, quando as rodovias paulistas e o sistema de travessias litorâneas registraram um grande fluxo de veículos entre os dias 28 e 30, em comparação com os outros fins de semana anteriores.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, o volume de tráfego, considerando somente a descida em direção às praias, chegou a 202.526 veículos. O número é alto se comparado ao registrado no feriado prolongado de Carnaval deste ano (entre 21 e 26 de fevereiro), quando o fluxo chegou a 364.536 veículos.

Já na rodovia dos Tamoios, a movimentação teve 154.836 veículos entre sexta (28) e domingo (30), enquanto no período de Carnaval (entre 21 e 26 de fevereiro) foram registrados 335.802 veículos.