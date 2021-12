Motorista enfrenta congestionamento para o litoral de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - Com sol e previsão de que a temperatura chegue aos 30ºC em Santos fez com que muitos motoristas encarassem a estrada rumo à Baixada Santista. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta/Imigrantes, entre meia-noite e as 11h deste sábado (11), cerca de 108 mil veículos desceram a serra.

Por volta das 10h havia ao menos dois pontos de congestionamentos na rodovia dos Imigrantes para os motoristas que vão para o litoral, entre os km 40 e 53 e entre os km 67 e 70, já em Praia Grande.

Para tentar dar fluxo, a concessionária adotou o sistema 7x3, ou seja, com sete faixas para descida e três para a subida da serra com destino ao ABC e à cidade de São Paulo.

Quem foi para o litoral norte do estado de São Paulo pela rodovia dos Tamoios também encontrou trânsito intenso na manhã deste sábado, segundo a concessionária Tamoios.

Mas os turistas que arriscaram enfrentar o congestionamento encontrarão tempo bom na praia. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura neste sábado irá oscilar entre 20ºC e 30ºC em Santos, com sol entre nuvens. Já no domingo (12), a máxima deverá chegar a 31ºC, mas com previsão de sol encoberto.

Em Ubatuba, no litoral norte, também não há previsão de chuva e a temperatura deverá atingir 34ºC neste domingo, segundo o Inmet.

De acordo com o instituto, deverá chover apenas na segunda-feira (13) em todo o litoral, quando a temperatura deve subir, atingindo 31ºC em Guarujá.

Na capital paulista deve ocorrer o mesmo. A temperatura máxima deste sábado poderá atingir 31º C e no domingo, 32ºC. E há previsão de chuva entre segunda e quarta-feira (15)

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, alerta para a queda dos percentuais de umidade do ar na capital paulista neste sábado, oscilando abaixo dos 30% no período da tarde.