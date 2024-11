Motorista é esfaqueado por passageiro na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista de 56 anos da empresa Pêssego Transportes foi esfaqueado no peito e no braço esquerdo por volta das 11h45 desta terça-feira (5) no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo, após discutir com um passageiro.

Segundo depoimento de testemunhas, o motorista, que estava como carona, teria discutido porque o homem fazia filmagens do condutor do veículo com o celular.

O boletim de ocorrência divulgado pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) relata que "a vítima discutia com um dos passageiros e, ao desembarcar no ponto final, continuaram a discussão fora do coletivo. Momentos depois, ele foi esfaqueado pelo suspeito e socorrido por um colega de trabalho ao pronto-socorro Planalto".

Segundo a empresa, o socorro foi feito pelo próprio motorista do veículo onde ocorreu a discussão, da linha 4020 - Jardim Novo Horizonte/E.T. Itaquera. Segundo a informação mais recente divulgada, a vítima estava em condição estável, não corria risco de morrer e aguardava vaga para ser operada.

A empresa afirma que se colocou à disposição para auxiliar o trabalho da polícia e afirmou que já está dando suporte à família da vítima. A polícia já requisitou a filmagem de dentro do ônibus para tentar identificar e localizar o agressor.

Em nota, a SPTrans diz repudiar qualquer tipo de violência.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí) e encaminhada ao 32º Distrito Policial (Itaquera).