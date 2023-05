Motorista de aplicativo é preso ao filmar ida a motel com menina de 14 anos

De acordo com a PM, a adolescente afirmou estar "ficando" com o motorista, que recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

Quando os policiais chegaram ao local, a recepcionista informou onde estaria o carro do suspeito e a guarnição aguardou o homem sair do quarto.

O homem, que não teve o nome divulgado, divulgou as imagens da jovem em grupos de WhatsApp, informou, por nota, a Polícia Militar do Acre. Uma guarnição da PM recebeu a denúncia e foi ao motel.

