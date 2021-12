Motorista bêbado 'voa' com Chevette sobre Camaro e deixa 9 feridos em MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista alcoolizado provocou um acidente na tarde deste sábado (25) digno de um dos filmes da franquia "Velozes e Furiosos". Ao volante de um Chevette dos anos 1980, o condutor voou sobre uma avenida de Ribeirão das Neves (Grande BH) e caiu sobre dois veículos, um deles um Chevrolet Camaro vermelho que passava pelo local. Outros cinco veículos foram atingidos no acidente e nove pessoas ficaram feridas. Logo após a confirmação de que o motorista estava embriagado, a polícia mineira decretou a prisão em flagrante e encaminhou o condutor para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança. As imagens mostram o Chevette marrom vindo em alta velocidade pela rua Alice Maria de Oliveira, transversal à avenida Dionísio Gomes, no Bairro Veneza, passa direto pelo canteiro central e cai de uma altura de cerca de três metros sobre os veículos na outra pista. A gravação também mostra que o motorista do Camaro, após ser atingindo no teto, se assusta com o barulho e acelera o veículo. Não é possível saber pelas imagens se o modelo já era conversível ou se foi transformado em um após a batida. O outro carro atingindo também ficou bastante destruído. A gravidade do acidente poderia ser ainda maior porque, conforme as imagens mostram, o condutor embriagado, antes de "voar", quase acerta um motociclista que trafegava em baixa velocidade à frente dele pela rua Alice Maria de Oliveira. O motoqueiro também se assusta com o barulho da batida. Além disso, segundos antes, um ônibus passava pela avenida Dionísio Gomes e poderia ter sido atingindo na altura das janelas dos passageiros. De acordo com jornais locais, os curiosos tentaram linchar o motorista do Chevette tão logo perceberam que ele estava alcoolizado. Isso só não aconteceu porque os policiais militares acionados para atender o acidente de trânsito conseguiram evitar as agressões.

