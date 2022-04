Motorista bêbado atropela e mata ciclista no Distrito Federal, segundo PMDF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ciclista morreu após ser atropelado por um veículo nesta manhã, no Distrito Federal, na área da Quadra 517. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o condutor do carro apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmada após testes.

A vítima é um homem, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que não informou a identidade dele até a publicação desta nota.

De acordo com informações da PM do Distrito Federal, o ciclista estava em passeio com uma mulher, que também foi atingida. A ciclista foi encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria, ferida.

Segundo os militares, a motorista do carro que provocou o acidente não teve ferimentos e apresentava sinais de embriaguez. Submetida ao teste de alcoolemia, foi constatado o estado de embriaguez.

Ela foi levada à 20ª Delegacia de Polícia, no Gama.