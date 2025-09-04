   Compartilhe este texto

Motorista atropela ladrão em moto e é baleado em seguida em SP

Por Folha de São Paulo

04/09/2025 18h15 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista perseguiu e atropelou um ladrão de moto que havia acabado de roubá-lo. Ao sair do carro, no entanto, ele foi atingido por tiros disparados pelo suspeito.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (3), na rua Elza Fagundes, no Jabaquara, zona sul de São Paulo.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o motorista avança com o carro e bate no suspeito, que tentava escapar.

Após a batida, a vítima sai do carro, mas o motociclista, já de pé, saca uma arma e dispara. A cena ocorre no início da tarde, pouco depois das 13h, segundo os registros da câmera.

Atingido, o homem corre do local gritando para alertar sobre o ladrão, que usa uma jaqueta preta. O suspeito, então, também corre, mas volta para buscar o capacete. Enquanto isso, outro motoqueiro entra na rua por uma esquina e busca o comparsa.

Menos de um minuto depois, eles voltam, agora com o ladrão que atirou na garupa de um terceiro motoqueiro. Eles param perto do carro e parecem procurar por algo. O suspeito de jaqueta preta chega a abaixar para olhar embaixo do veículo.

Enquanto estão procurando por objetos no local, algumas pessoas se aproximam para ver o que está acontecendo, e um carro até para.

Segundos depois, o suspeito de jaqueta preta sobe na garupa e eles deixam o local, enquanto as pessoas apontam para eles.

Procurada, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 35º Distrito Policial (Jabaquara). A vítima do roubo, um homem de 34 anos, foi levada para o Hospital São Paulo.

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No local, foi constatado que a vítima, um homem de 34 anos, estava em seu veículo, quando foi assaltado por dois criminosos que subtraíram seu celular e fugiram em seguida." A moto atingida foi apreendida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

