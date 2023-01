Motoqueiro suspeito de delivery da droga é preso nos Jardins, em São Paulo

De acordo com a PM, o homem confessou que as anotações continham endereços onde a droga seria entregue e que ele mesmo fazia a venda do entorpecente por meio do WhatsApp e outros aplicativos.

Os policiais ainda localizaram em poder do suspeito anotações com o nome e endereço dos prováveis compradores das drogas, dois celulares, além de R$ 2.198.

