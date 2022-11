Motociclista é atacado por assaltantes duas vezes no mesmo dia em Santo André (SP)

A Polícia Civil apreendeu a arma utilizada pelo PM e o simulacro que estava com um dos suspeitos. As duas motos em que os quatro estavam foram apreendidas e encaminhadas para o pátio municipal.

Na fuga, um dos homens apontou uma arma para o policial, que disparou contra o suspeito, o atingindo no abdômen -posteriormente se soube que a arma do assaltante era falsa. O homem baleado foi socorrido e levado sob custódia para o hospital Mário Covas. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos fizeram menção de estar armados, com as mãos sob as roupas. A vítima narrou que foi revistada por eles, que apresentaram comportamento violento, inclusive afirmando que o matariam caso fosse policial.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem a bordo de uma motocicleta foi atacado por suspeitos duas vezes no mesmo dia, neste domingo (13), em Santo André, no ABC paulista.

