Morto por espancamento em Guarujá era acusado de integrar grupo de extermínio

A primeira hipótese levantada pela investigação, de que Osil Guedes teria sido agredido após ser apontado como ladrão de uma moto, já foi totalmente descartada. O proprietário do veículo que a vítima usava no momento em que foi atacada disse em depoimento que conhecia Guedes e que tinha emprestado a moto para ele.

A reportagem tentou falar, por telefone e mensagem, com o advogado de Silva e com a ex-namorada da vítima, Vanessa Regina Benedito Almeida, mas não conseguiu contato. Quanto Ailton Santos, a polícia não informou se ele já apresentou advogado.

De acordo com o delegado Fabrício Godinho, a investigação também pediu a prisão do segundo agressor identificado nas imagens, Ailton Lima dos Santos.

De acordo com a secretaria, o grupo usava informações privilegiadas para cometer os crimes, motivados por vinganças ou intenção de eliminar testemunhas. "Uma vida podia custar o valor de R$ 600. Constatamos também que o grupo mantinha contato com quadrilhas na Paraíba e em Alagoas", afirma o delegado Joel Venâncio, coordenador da operação. Ao grupo foram atribuídos ao menos 36 assassinatos.

Em 2010, Guedes, após procedimento disciplinar, foi excluído do quadro da PM de Pernambuco. Ele tinha menos de dez anos na corporação, o que, segundo Santos, fez com que seu processo tramitasse mais rápido.

Segundo o defensor, Guedes era apaixonado pela polícia, e sua prisão foi uma injustiça. "Ele era um excelente policial, altamente operacional. Fazia parte da ronda de motos, entrava em becos e vielas com as motos e combatia o tráfico", conta.

Guedes, que se apresentava como empresário de reciclagens, foi agredido no meio da rua, em Vicente de Carvalho, distrito de Guarujá, por três pessoas enquanto pilotava uma motocicleta. O caso, que foi gravado, ganhou repercussão pela suspeita de que ele tinha sido agredido após uma acusação falsa de que ele roubava a moto -o que foi negado pelo proprietário do veículo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Osil Vicente Guedes, 49, morto em um espancamento em Guarujá (litoral de São Paulo), no último dia 7, era um ex-soldado da Polícia Militar de Pernambuco que foi excluído da corporação depois de ser preso sob acusação de integrar um grupo de extermínio que atuava em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife.

