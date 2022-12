Mortes relacionadas à Covid somaram 14,8 milhões em 2 anos, estima OMS

No total, cem países apresentavam essas informações contabilizadas e divididas por meses durante os dois primeiros anos da emergência de saúde. Para os demais, a OMS utilizou uma estimativa para observar a quantidade de mortes não notificadas que tinham associação direta ou indireta com a Covid-19.

Embora essa suposição de mortes associadas à Covid seja de caráter global, a OMS chama a atenção no artigo para o fato de que, para algumas nações, estimar esse número é mais incerto. Isso porque muitos países, mesmo antes da pandemia, não contavam com um sistema robusto de notificação de mortes. Dessa forma, essas regiões dificultam o trabalho de contabilizar a quantidade de mortes que normalmente acontecem para, então, ser feito o cálculo do excesso de mortes observados na pandemia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.