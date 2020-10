Mortes por coronavírus registradas no Brasil chegam a 155.962

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 503 novas mortes decorrentes da Covid-19 nesta quinta-feira (22), acumulando 155.962 óbitos causados pela doença desde que ela foi registrada no país pela primeira vez, em fevereiro. Já o número de casos com teste positivo para a doença chegou a 5.325.682, com a adição de 25.033 registros.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Os dados coletados pelo consórcio mostram ainda que a média diária de mortes nos últimos sete dias causadas pelo novo coronavírus foi de 493, em queda em relação à média de 14 semanas atrás (610). Esse recurso estatístico permite enxergar melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão.

O país está atualmente em estágio de desaceleração da doença, segundo monitor mantido pela Folha de S.Paulo, embora os números continuem altos. A taxa de mortos por 100 mil habitantes do Brasil é de 74,21, acima da taxa dos Estados Unidos, país com o maior número absoluto de mortos (222.940), com 67,93 mortos pela Covid para cada 100 mil habitantes.

Veja o total de mortes decorrentes da Covid-19 por estado nesta quinta:

AC 3 (total 685)

AL 4 (total 2.196)

AM 25 (total 4.396)

AP 2 (total 738)

BA 23 (total 7.407)

CE 0 (total 9.243)

DF 13 (total 3.600)

ES 12 (total 3.767)

GO 36 (total 5.527)

MA 8 (total 3.968)

MG 67 (total 8.621)

MS 6 (total 1.524)

MT 8 (total 3.766)

PA 7 (total 6.704)

PB 9 (total 3.029)

PE 8 (total 8.527)

PI 5 (total 2.327)

PR 12 (total 4.998)

RJ 76 (total 20.021)

RN 2 (total 2.558)

RO 1 (total 1.430)

RR 1 (total 690)

RS 36 (total 5.518)

SC 13 (total 3.011)

SE 6 (total 2.157)

SP 111 (total 38.482)

TO 9 (total 1.072)