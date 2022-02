Mortes pela Covid-19 em SP caem pela primeira vez em 2022, diz governo

Segundo a gestão, no pico da terceira onda da variante ômicron, havia 11.501 pacientes internados. "Do dia 28 de janeiro para cá, houve queda de 56% nas hospitalizações por Covid. Nas enfermarias, a queda de internações foi de 52% e nas UTI, de 28%", disse o secretário.

No estado, 6.220 pessoas estão internadas com Covid, sendo:

"O avanço da vacinação impediu que a variante ômicron causasse mais mortes. Os cientistas estavam certos, é a vacina que salva. Muitas vidas foram poupadas no Estado de São Paulo por conta da vacinação", disse Doria em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - As mortes devido à Covid-19 no Estado de São Paulo caíram pela primeira vez em 2022, informou nesta quarta-feira (23) o governador João Doria (PSDB). De acordo com os números da Secretaria Estadual da Saúde, o recuo foi de 11% na última semana epidemiológica.

