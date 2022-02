Mortes em Petrópolis sobem para 110; ao menos 130 estão desaparecidos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao menos 110 pessoas, incluindo 13 menores de idade, morreram devido ao forte temporal que atingiu na tarde de terça-feira (15) a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, causando inundações, enxurradas e deslizamentos. Foram resgatadas com vida até a tarde desta quinta-feira (17) 24 pessoas.

A DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) da Polícia Civil do Rio de Janeiro já registrou ao menos 130 desaparecimentos.

Os pontos de apoio da prefeitura de Petrópolis, montados para atender as vítimas do temporal, estão recebendo equipes da DDPA para registrar os desaparecimentos. Para auxiliar na localização, é preciso informar o nome completo da pessoa desaparecida; número da identidade, caso disponível; as características físicas e a roupa usada.

Cerca de 200 policiais, entre peritos legistas e criminais, papiloscopistas, técnicos e auxiliares de necropsia e servidores de cartório, atuam no apoio terrestre e aéreo no município. Duas aeronaves da instituição auxiliam a Defesa Civil na busca por desaparecidos, pontos de deslizamentos e resgate às vítimas.

Até a tarde desta quinta-feira (17), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já havia contabilizado 46 pessoas desaparecidas em razão dos deslizamentos, e encontrado outras 13 com vida. As comunicações estão sendo recebidas pelo Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos.

A prioridade, além de localizar as vítimas, é acelerar a identificação dos mortos, reconstruir a estrutura do município e garantir atendimento social aos moradores da cidade, destruída pelas inundações e deslizamentos.

Pela manhã, a Polícia Civil disse que 33 corpos haviam sido identificados no IML (Instituto Médico Legal). Alguns cadáveres estão sendo armazenados em um caminhão frigorífico instalado no PRPTC (Posto Regional de Polícia Técnica Científica), no bairro Corrêas.

Os corpos de pelo menos 11 pessoas foram liberados para sepultamento. São eles os de Evelyn Luiza Netto da Silva, 11, Pablo Nunes Carvalho, Fábio Aniceto da Costa, Yasmin Eliseu Alves, Zilmar Batista Ramos, João Carlos de Melo Montes, Maria Clara Martins de Castro Souza, Heloise Listenberg Rodrigues, 2, Gustavo Listenberg Rodrigues, 5, Debora Listenberg Moreira, 22, e Eva Afonso da Silva.

Nem todos tiveram a idade divulgada.

A Prefeitura afirmou que reforçou o número de profissionais para exumação e sepultamento, além de ter cavado novas covas rasas no cemitério do Centro. O cemitério foi afetado, mas não houve dano substancial, segundo o município.

As autoridades informaram que não têm a intenção de fazer enterro coletivo, para respeitar a programação dos familiares.

Até o fim da manhã desta quinta (17), a Defesa Civil municipal havia contabilizado 399 ocorrências em Petrópolis, sendo 323 por deslizamentos. Além disso, 705 pessoas precisaram ser encaminhadas para os 33 pontos de apoio montados em escolas da rede pública.

As aulas estão suspensas para que as famílias possam ser atendidas por profissionais das secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação.

Dois dias após o temporal, novo deslizamento foi registrado na rua Nova e a população teve que ser evacuada do local.

Equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros orientaram as pessoas a seguir para lugares seguros. Até o fim da tarde, não havia confirmação sobre vítimas desta ocorrência, ou informações sobre casas afetadas.

A Defesa Civil emitiu aviso informando sobre a possibilidade de nova ocorrência de chuva moderada no município.

Há previsão de pancadas de chuva moderada a forte principalmente entre os períodos da tarde de quinta (17) e madrugada de sexta-feira (18), e entre a tarde e a noite de sexta (18) e sábado (19), podendo vir acompanhadas por raios e rajadas de vento forte.