Morte de escrivã que denunciou assédio moral é investigada em MG

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou procedimento disciplinar e inquérito policial e destacou que disponibiliza suporte aos servidores no Centro de Psicologia do Hospital da Polícia Civil, por meio de sessões presenciais e teleconsulta.

O Sindep-MG confirmou que recebeu as denúncias. No entanto, mantém o conteúdo sob sigilo.

Segundo informações do do Registro de Eventos de Defesa Social da Polícia Militar (REDS), o caso foi registrado suicídio.

