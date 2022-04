Morte de Anderson foi motivada pelo controle que ele exercia sobre Flordelis, diz delegada

O ex-PM Marcos Siqueira Costa e sua esposa Andrea Santos Maia também estão sentados no banco dos réus. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos acusados.

O julgamento do caso começou na manhã desta terça-feira (12), com o depoimento da delegada.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A delegada Bárbara Lomba Bueno afirmou nesta terça-feira (12) em julgamento do caso Flordelis que a motivação para a morte de Anderson do Carmo, em 2019, foi o poder que ele tinha acumulado sobre a vida da ex-deputada. Ela está presa desde agosto do ano passado e sob acusação de ter arquitetado a morte do marido.

