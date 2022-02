Morre Waldemar Zonta, dono do Bar Estadão

Era maio de 1974. De lá para cá, o Estadão se tornou um dos bares mais democráticos da cidade, frequentado por políticos, artistas, jornalistas, professores, músicos, office-boys, famosos e ilustres desconhecidos que entram e saem dia e noite do ambiente agitado, mas bastante acolhedor, onde se mesclam uma infinidade de sabores ao carro-chefe do cardápio: o Sanduíche de Pernil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na sexta-feira (18), aos 89 anos, Waldemar Zonta, proprietário do tradicional Bar e Lanches Estadão, localizado na região central de São Paulo. O falecimento foi comunicado em nota no Instagram comercial do estabelecimento.

