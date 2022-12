Morre terceira vítima do atentado de PM que matou esposa grávida e tenente em PE

Pelo Instagram, a Secretaria de Defesa Social publicou uma nota de pesar. "As forças de segurança lamentam profundamente essa perda irreparável e se solidarizam com seus companheiros de tropa, amigos e, principalmente, familiares. Ela lutou bravamente pela vida, mas não resistiu aos ferimentos

Em nota, a SDS (Secretaria de Defesa Social) informou que as forças de segurança estão atuando de forma integrada "para dar o suporte necessário aos feridos, colegas e familiares, além de investigar e coletar elementos que ajudem a elucidar as circunstâncias e a motivação dessa tragédia."

O soldado foi encontrado morto nas dependências do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, onde estava lotado atualmente. A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida.

