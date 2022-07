Morre mulher baleada pelo ex-marido em condomínio no Recife

Funcionários do prédio afirmaram que o homem não tinha autorização para entrar no edifício porque era considerado agressivo.

Imagens de câmeras de segurança do condomínio mostram o momento em que o homem entra no prédio pelo portão da garagem.

Paredes do hall do quarto andar ficaram com marcas de projéteis. Uma perícia foi realizada no local do crime.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso. De acordo com informações preliminares, a mulher de 48 anos, estaria em processo de separação e o homem, de 50, não aceitava o fim do relacionamento.

