Morre Mick Rock, 'o homem que fotografou os anos 70'

Responsável por fotos das capas de álbuns clássicos entre 1972 e 1979, como Transformer de Lou Reed, I Love Rock'n'Roll de Joan Jett; e Queen II do Queen, e por fotografar nomes como Syd Barrett, do Pink Floyd, Iggy Pop, e David Bowie, Mick Rock esteve no Brasil em 2014 para a exposição It's Rock, primeira dedicada a ele na América Latina.

