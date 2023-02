Morre Mauro Salles, 90, publicitário que ajudou a lançar a TV Globo

Retornou para as organizações Globo ano seguinte, onde assumiu uma das vice-presidências do grupo, ficando responsável pela rede de televisão, pelas emissoras de rádio e pela sucursal do jornal O Globo em São Paulo.

Na página na internet em que a Globo dedica à memória dos seus colaboradores e veículos, a empresa descreve Salles como tendo "participação fundamental na concepção e no lançamento da TV Globo, como diretor de jornalismo e diretor de programação, cargo que assumiu até as vésperas da inauguração da emissora, em 1965".

Mauro trabalhou por 12 anos no Grupo Globo e teve participação importante no lançamento da emissora de televisão, da qual foi diretor de jornalismo e de programação.

