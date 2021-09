Morre Lourdes Bandeira, referência no estudo sobre violência contra mulher

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das maiores referências nas pesquisas sobre violência contra a mulher no Brasil, a professora da UnB (Universidade de Brasília) Lourdes Maria Bandeira morreu no domingo (12), aos 72 anos, após sofrer embolia pulmonar e um AVC (acidente vascular cerebral).

Bandeira era professora do Departamento de Sociologia da Universidade e suas pesquisas estavam voltadas para temas relacionados à violência contra a mulher, entre eles feminicídio, desde 2005. Foi integrante da Secretaria de Políticas para Mulheres de 2008 a 2015, durante os governos de Lula e Dilma Rousseff. Nesse período, foi secretária de Planejamento e Gestão e, depois, secretária adjunta.

O PT divulgou uma nota de pesar por seu falecimento, assim como o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, o Nepem, grupo do qual fazia parte da UnB. "Ao longo de sua trajetória ensinou e orientou várias gerações de estudantes, bem como impulsionou a articulação do núcleo com redes de serviços governamentais e movimentos sociais de enfrentamento à violência contra as mulheres", afirmam. "Incansável na luta pelos direitos das mulheres no país, sua crítica competente das relações de gênero e suas realizações [...] constituem um legado de grande relevância e contribuíram para lançar o Brasil no patamar do pioneirismo internacional, na aplicação de leis como a Lei Maria da Penha e do Feminicídio. Seus ensinamentos e sua amizade ficarão eternizados na história e nos vínculos de afeto do Nepem."

Pesquisadoras e ativistas dos direitos das mulheres prestaram homenagens a Bandeira, como foi o caso da também professora Débora Diniz, que contou ter sido sua aluna.