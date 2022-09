Morre Jairo Severiano, historiador que agregou generosidade à pesquisa e à música popular brasileira

"O Jairo fez uma escola para nós, da nova geração. Ele tinha o preciosismo da pesquisa. Esse preciosismo ele me passou, de lidar com a pesquisa de forma séria. Curiosamente, apesar de não ser jornalista, ele escrevia muito bem. Tinha um poder de síntese fantástico. Isso era uma marca dele", diz Rodrigo.

Jairo foi marcado pela generosidade. Ele estava sempre disponível e disposto para ajudar e compartilhar sua bagagem cultural com pesquisadores, cantores e com quem o procurasse.

Também foi Jairo quem assinou a produção de três álbuns duplos, de Dorival Caymmi (1914-2018), Tom Jobim (1927-1994) e outro com a obra de Ary Barroso (1903-1964), com a participação de vários intérpretes. Os trabalhos datam de 1985, 1987 e 1992, respectivamente.

"Eles pegaram as músicas relevantes dessa fase e foram atrás das histórias delas. Jairo não se identificava com a música feita a partir de 86. Depois, resolveu fazer o próprio livro de história, 'Uma História da Música Popular Brasileira - das Origens à Modernidade' (2008)", afirma o jornalista.

Jairo também produziu álbuns que entraram para a história da MPB, como os dois volumes da "Canção no Tempo - 85 anos de Músicas Brasileiras" (1997 e 1998), com Zuza Homem de Mello.

Entre seus importantes trabalhos, consta a obra "Yes, Nós Temos Braguinha" (1987), biografia do compositor, cantor e produtor Carlos Alberto Ferreira Braga (1907-2006, conhecido como João de Barro e Braguinha).

Jairo começou a gostar de música ainda criança. Na época, acompanhava as transmissões de uma rádio no Ceará, sentado à janela da própria emissora.

Cearense de Fortaleza, passou parte da infância e adolescência em Fortaleza, Natal e Recife. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1950, já funcionário concursado do Banco do Brasil.

Após a morte da mãe, de quem cuidou até os últimos dias, ele morou com a irmã. Solteiro e sem filhos, com a partida dela há alguns anos, viveu somente com uma cuidadora.

