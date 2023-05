Morre benzedeira ícone do Carnaval de Divinópolis (MG)

Ela adorava comemorar cada aniversário e convidava as mesmas pessoas para a celebração seguinte. No ano de seu centenário, o velório de Oralda virou festa, com uma apresentação de samba promovida por amigos e familiares.

"Ela é um exemplo de superação, mulher guerreira, mãe e esposa que deu a vida pela família e amigos, e que traz beleza e luz a todos que a rodeiam, com um coração gigante, olhar terno de doçura e encanto de viver", elogiou a prefeitura em comunicado no dia da homenagem.

