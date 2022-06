Morre Arnaldo Faria de Sá, vereador paulistano e ex-deputado federal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador paulistano e ex-deputado federal Arnaldo Faria de Sá morreu em São Paulo na manhã desta quinta-feira (16), aos 76 anos. A causa não foi divulgada.

A morte foi confirmada por seu partido, o PP, que lamentou a perda de "um grande homem e líder político".

"Informamos com muita tristeza o falecimento do nosso eterno líder, Arnaldo Faria de Sá. Que Deus conforte toda família e amigos. A Família Progressista perde um grande homem e líder político", disse a legenda no Twitter.

Correligionário e amigo de Sá, o deputado Fausto Pinato (PP-SP), diz que o vereador foi professor e confidente de uma geração. "Hoje eu perdi um dos meus maiores aliados e amigos na política. Era um homem de bom coração que fazia questão de abraçar os jovens políticos. Minha geração perdeu um grande mestre".

Pinato acrescentou que o país perde um importante defensor dos direitos de aposentados e pensionistas.

Na Câmara dos Deputados, Faria de Sá foi coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública, exercendo a defesa do setor nas votações das reformas previdenciárias nos governos FHC, Lula, Dilma e Temer.

Políticos de todo o país com os quais Sá conviveu em Brasília, também se manifestaram sobre a morte do vereador. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), mostrou pesar em suas redes sociais e definiu seu correligionário como "notório regimentalista". Ele decretou luto oficial de três dias na Câmara.

Apesar de estarem em lados opostos atualmente, Paulo Paim (PT), senador pelo Rio Grande do Sul, elogiou o vereador. "Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do ex-deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Um grande homem público. Parceiro das lutas em defesa dos aposentados e pensionistas. Ele foi fundamental na criação do Estatuto do Idoso. Meus sentimentos aos familiares e amigos", declarou.

No Judiciário, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes também se pronunciou, definindo Sá como "um grande homem público e leal amigo".

O vereador Adilson Amadeu (União Brasil-SP) disse que o posicionamento de seu colega na Câmara Municipal de São Paulo fará muita falta. "[Ele foi] um grande amigo de longos anos, com quem tive a honra de dividir a tribuna neste mandato. Um batalhador incansável em defesa dos direitos dos idosos e dos aposentados. Uma grande perda para a política brasileira, especialmente nesse cenário de precarização dos direitos trabalhistas. Fará muita falta".

Arnaldo Faria de Sá nasceu em São Paulo (SP) no dia 30 de Dezembro de 1945 e foi deputado federal por oito mandatos. Ele ingressou na atividade parlamentar em 1986, quando foi eleito deputado federal constituinte pelo PTB.

Além de deputado federal, Faria de Sá foi secretário municipal de Esportes e de Governo da cidade de São Paulo.

O seu atual mandato, como vereador, foi conquistado em 2020. Nele, Sá presidiu a Comissão do Idoso e Assistência Social da Câmara e foi responsável pela criação das Delegacias de Polícia do idoso em São Paulo.

Faria de Sá também presidiu, nos anos início dos anos 1990, a Portuguesa de Desportos, tradicional clube paulistano. Era inclusive o comandante do clube na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1991. Ele deixou o cargo em 1993.

"Neste momento de tristeza, a Portuguesa se solidariza com os amigos e os familiares. As informações sobre o velório e enterro ainda não foram divulgadas até o momento", afirmou o clube.

Faria de Sá deixa a mulher, duas filhas e três netos.