Morre, aos 56, o baterista Flávio Guaraná, do bloco Quem tem Boca Vaia Roma

A falta de manejo com o mundo digital fazia com que Guanará não tivesse muita presença em redes sociais ou em plataformas de streaming de música. Mas essa pouca familiaridade com computadores também foi um fator determinante para que ele não pedisse o auxílio emergencial para os profissionais do setor cultural, a Lei Aldir Blanc, cujos principais canais de acesso são por meios eletrônicos.

"O Flávio começou muito cedo como baterista, tocou com Made in Brazil, Dominó, Trupe Chá de Boldo, Mara Maravilha e sempre teve um estúdio de gravação onde muitos músicos iam ensaiar, como Itamar Assumpção e Tulipa Ruiz", conta o amigo Zé Benedito.

Guaraná também foi um dos criadores do bloco carnavalesco Quem Tem Boca Vaia Roma, em São Paulo. "Ele era a alegria do bloco", conta a filha.

Nascido em São Paulo, no bairro da Pompeia, Guaraná foi pioneiro na cena musical paulistana, tendo sido um dos primeiros a ter um estúdio de ensaio na capital paulista. "Alguns dos maiores nomes da música ensaiaram com ele, como Rita Lee e João Gilberto", conta a filha, Flávia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.