Morcegos com raiva são encontrados em BH e regiões ficam sob ação de bloqueio do vírus

A conscientização da população das regionais sob esquema de bloqueio de circulação do vírus, feita pelos agentes da prefeitura, pede que, ao se encontrar um morcego vivo ou morto no chão, um balde ou caixa seja colocado sobre o animal para evitar o contato de pets. A Secretaria de Zoonoses também deve ser acionada imediatamente.

Isso porque, quando têm raiva, morcegos apresentam comportamento diferente do habitual. Podem, por exemplo, serem encontrados no chão, e não nas árvores, o que facilita o contato com animais domésticos. A transmissão da doença de cães e gatos para o homem ocorre via saliva.

As regionais são Pampulha, onde foram encontrados dois morcegos mortos pela doença, e leste, onde foi encontrado um dos três animais. No ano passado esse número foi de 15.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.