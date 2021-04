Moradores do interior ganham ação para atendimentos médicos e jurídicos

A primeira dama do município, Laura Nicolau, que abraça causas sociais, afirmou que toda a população foi comunicada através das redes sociais e de carros de som, para comparecer ao Grêmio Recreativo de Cabos e Soldados, principalmente as mulheres, que puderam fazer exames preventivos, com objetivo de prevenir o câncer de colo de útero. Além do exame, foi oferecido aferição de pressão, teste de glicemia, teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite. A ação é comandada pelo presidente da associação, sargento Pereirinha e pelo deputado Alberto Neto.

