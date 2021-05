Moradores descobrem sucuri em cano durante falha no abastecimento de água

Um vídeo registrado mostra a sucuri sendo retirada de dentro do cano e imobilizada por policiais militar do Batalhão Ambiental (BPA), e após passar por exames, deve ser devolvida para a natureza.

Uma falha no estabelecimento de água do bairro Curió-Utinga, em Belém, estava causando transtorno a moradores da região. Mas quando foram ver do que se tratava, tomaram um susto ao perceber uma sucuri gigante. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (13).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.