Moradores de SP recebem alerta severo para tempestade nesta sexta (31)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela segunda vez, a cidade de São Paulo recebeu o alerta severo para tempestade, enviado pela Defesa Civil. Alguns bairros das zonas norte, leste e central receberam a mensagem pelo celular às 23h05, algumas horas depois da chegada da chuva à região metropolitana.

A Defesa Civil informou que o aviso também foi enviado às 23h10 para São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Diadema e Mauá.

Após um dia de tempo aberto e sol aparecendo entre as nuvens, a chuva chegou à região por volta das 20h30 desta sexta-feira (31) e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou a cidade em estado de atenção para alagamentos.

As chuvas na forma de pancadas se espalharam pela capital. De acordo com os dados do radar meteorológico da prefeitura, os pontos mais significativos atingem principalmente o Butantã e Pinheiros, na zona oeste, e São Miguel Paulista e Cidade Ademar, na leste.

Segundo o CGE, nas próximas horas novos pontos podem aparecer, porém as chuvas devem seguir ocorrendo na forma de pancadas.

O estado de atenção começou primeiro nas zonas oeste, sul, sudeste e na marginal Pinheiros, às 20h50. Às 21h13, foi a vez de as outras regiões do município entrarem no aviso.

Da meia-noite até 22h, o Corpo de Bombeiros registrou 40 chamadas para quedas de árvores, 4 para desabamentos e 4 para enchentes na capital e região metropolitana.

Às 22h55, o CGE registrava dez pontos de alagamentos intransitáveis na capital, sendo sete no bairro de Pinheiros, dois no Butantã e um na Sé.

No sábado (1º), as instabilidades continuam atuando sobre o estado. O dia deve começar com uma madrugada de céu nublado e chuva fraca, porém as precipitações se intensificam entre a tarde e a noite. Mais uma vez, há previsão de muitas pancadas de chuva, de forma generalizada, aumentando o risco para a ocorrência de deslizamentos de terra, desabamentos, alagamentos de vias, transbordamentos de rios e córregos e queda de árvores.

O cenário do domingo (2) será praticamente o mesmo, com a diferença de que há previsão de o temporal ganhar força entre a tarde e a noite. A temperatura deve diminuir levemente, variando ente 19°C e 24°C.

Nos municípios da Grande São Paulo já está chovendo muito nas últimas horas. Em Mogi das Cruzes, por exemplo, uma pessoa foi atravessar uma rua alagada com a água na altura da cintura, mas perdeu o equilíbrio e se afogou. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Guarujá recebe alerta extremo para deslizamentos de terra

Devido às fortes chuvas que continuam castigando o litoral paulista, a Defesa Civil do município de Guarujá enviou, no início da noite desta sexta-feira (31), aos moradores de três pontos da cidade alertas extremos para risco iminente de deslizamentos de terra.

De acordo com o órgão, um dos locais fica na estrada Santa Cruz dos Navegantes, onde o material que caiu do morro está depositado na via, aguardando avaliação do geólogo para iniciar a desobstrução.

Os outros dois são Vila Zilda e Vila Baiana. No momento, as equipes da Defesa Civil municipal estão se deslocando para os locais para avaliarem a situação.