Moradores de São Paulo estão há 14 horas sem energia em meio a onda de calor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de diversas regiões da cidade de São Paulo e de outras cidades estão sem energia elétrica desde a forte chuva que atingiu a cidade na noite desta quarta (15). A Enel não revela o total de clientes impactados, diz apenas que o serviço foi restabelecido para 70% dos afetados.

Segundo a Defesa Civil estadual, as rajadas de vento ultrapassaram os 70 km/h em municípios da região metropolitana da capital, em Sorocaba, Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto.

Ainda segundo o governo, foram registrados 180 chamados em ocorrências com danos em muros, casas e destelhamentos, além de enchentes, quedas de árvores e desabamentos.

Várias pessoas reclamam da situação e lembram que há pouco tempo teve gente que ficou uma semana sem fornecimento de energia elétrica. Há relatos de problemas desde as 20h desta quarta.

"Desligaram a energia aqui no meu bairro e aqui não tem nenhum problema com queda de árvores. Fizeram isso da outra vez e nos deixaram três dias sem energia. Vão repetir a dose novamente", questiona Plinio Guimarães, morador na Vila São Francisco, zona oeste de São Paulo.

"Já perdi todas as verduras da geladeira e minha mãe perdeu mais um dia de trabalho. Vai ser a mesma saga da semana passada, 108 horas sem energia", aponta Bárbara Ronconn.

"E aí pessoal? São Caetano do Sul, bairro Santa Maria sem energia desde às 23h de ontem. O vento não foi tão forte assim. Estamos em 2023 e não conseguem resolver por definitivo?", questiona.

"Isso é uma vergonha para uma cidade como São Paulo e sempre usando a mesma desculpa. Zona Norte 12 horas sem energia, já ficamos no final de Setembro mais de 30 horas sem energia. Não atende as ligações. Um descaso total dessa Enel", aponta Dinah Christina.

Em São Paulo, ao menos uma escola municipal está sem energia elétrica, na zona oeste. As atividades estão sendo adaptadas e as avaliações remarcadas. A unidade funciona em atendimento emergencial e destacou que somente as crianças e adolescentes que realmente precisem devem ir ao local, já que a temperatura deve aumentar durante a tarde e o desconforto será grande sem ventiladores.

Além disso, diversos semáforos ficaram sem funcionar por falta de energia. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), desde a meia-noite até as 7h desta quinta, foram consertados 99 semáforos. Outros 28 permanecem apagados por falta de energia. Os agentes da CET monitoram o trânsito nesses locais.

"A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu o fornecimento de energia para 70% dos clientes impactados pelas fortes chuvas e rajadas de vento de até 55 km/h que atingiram parte da área de concessão da distribuidora na noite desta quarta-feira (15)", destaca.

Segundo a concessionária, as zonas norte e oeste são as mais afetadas e que segue com reforço das equipes em campo para normalizar o serviço para todos os clientes impactados.

No interior, segundo a CPFL, 235 mil clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido, o que representa 3% das residências atendidas pela concessionária no estado. O fornecimento foi restebelecido para 90% deles, segundo a companhia. A empresa diz que todos terão a energia de volta ainda nesta quinta.

BAIRROS ESTÃO SEM ÁGUA

Por causa da falta de energia, bairros da zona sul de São Paulo, como como Capão Redondo, Jardim Ângela, Parque Santo Antônio e Jardim São Luís ficaram com o abastecimento de água comprometido. De acordo com a Sabesp, companhia de abastecimento, também há relatos de problemas em Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra.

De acordo com o governo estadual, na segunda (13 houve interrupções sucessivas que afetaram parte da área abastecida pelo sistema Guarapiranga.

"A retomada do fornecimento, que está ocorrendo gradualmente, vem sendo mais lenta em virtude da alta de consumo causada pela onda de calor. A previsão é que a recuperação do abastecimento ocorra durante esta quinta-feira (16)", diz o comunicado.