Moradores de ocupação no centro de SP dizem que policiais entraram em imóvel sem mandado

Ainda de acordo com ele, um caseiro tomava conta do imóvel, mas ele foi expulso quando o local foi invadido em março.

O dono do casarão, que preferiu não se identificar, foi até a delegacia. Ele disse que é proprietário do imóvel há 15 anos e que o local está com impostos e taxas de água e luz em dia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de uma ocupação que fica na região da cracolândia, no centro de São Paulo, afirmaram que um grupo de policiais civis entrou no imóvel na manhã desta segunda (17) sem autorização e sem mandado judicial.

