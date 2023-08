Moradores bloqueiam ruas no centro de SP contra possível chegada da cracolândia

Por volta das 18h, o entorno da rua dos Gusmões e da praça Júlio Prestes foi bloqueado por carros e motos da Polícia Militar. Os dependentes químicos estavam concentrados na esquina da rua do Triunfo com a rua dos Gusmões.

Aos gritos de "Fora, cracolândia", o grupo de cerca de cem pessoas caminhava lentamente pela via e fechou a esquina da Duque com a Rio Branco, nos dois sentidos.

