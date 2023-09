Moradores apelam ao WhatsApp do prefeito para pedir asfalto em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após descobrirem o número de telefone do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), dezenas de moradores de áreas de risco têm enviado mensagens com reivindicações para bairros, como Vila Bela e Jardim Elizabeth. Chegou ao ponto de Nunes gravar um vídeo e dizer que precisa usar o WhatsApp para trabalhar e que não conseguiria responder a todas as mensagens.

As queixas pipocam no momento em que a gestão promove recapeamento na capital e promete entregar 20 milhões de metros quadrado.

Na semana passada, o número do prefeito foi adicionado ao grupo Asfalto Vila Bela, que reúne quase 150 contatos. Minutos depois, Nunes foi removido, mas os moradores combinaram de pedir ajuda ao prefeito e salvar suas respostas.

"Como senhor já sabe, é uma área onde vivem mais de 15 mil famílias, que pagam seus impostos. Merecemos ter uma vida digna, é muito triste", reclama uma moradora. "Uber não entra, peruas das escolas muitas vezes não conseguem passar."

Nunes, então, respondeu se comprometendo com o bairro. "A Vila Bela é uma das minhas prioridades", afirma o prefeito, que tentará reeleição no ano que vem.

"Só não deixe esse tema tão importante ser usado politicamente. Gente que nunca fez nada agora quer aparecer", prosseguiu Nunes.

Vila Bela nasceu em 1995, em um terreno de propriedade privada de 870 mil metros quadrados, às margens de um córrego em São Mateus. Estima-se que a comunidade reúne 60 mil pessoas.

Os líderes comunitários estão empenhados em abaixo-assinado e reuniões com Sehab (Secretaria Municipal de Habitação) para pleitear asfalto e regularização fundiária.

As ruas são de terras ou de concretos, e a gestão Nunes admite dificuldades para oferecer transporte público no bairro.

"A maioria das ruas é estreita e possui aclive/declive acentuado, o que inviabiliza a passagem dos coletivos", disse nota da prefeitura.

Equipamentos públicos, como creches e unidades de saúde, concentram-se nos bairros vizinhos.

Indignados com a situação, o grupo de moradores fixarem cartazes em quase todos os postes do bairros cartazes com a foto do rosto do prefeito e a pergunta sobre o asfalto.

A imagem deixou Nunes incomodado. "Ruim isso, né. Já atendi vários moradores, as ações estão andando. Não deixem usarem algo tão importante para fazerem política partidária."

Em outra conversa, ao ser elogiado, o prefeito devolve com memes no qual ele faz sinal de joia e uma piscadela.

Os moradores do Jardim Elizabeth procuraram o prefeito com queixas semelhantes, suplicando pelo asfalto e a regularização fundiária. A região tem cerca de 500 famílias.

"Faltam sarjetas, boca de lobo, asfalto e as ruas estão cheias de crateras", reclama Angelo Neto Figueiredo.

Dessa vez, Nunes gravou um vídeo com uma espécie de resposta coletiva.

"Estou recebendo um monte de mensagens do jardim Elizabeth, não precisa disso. Uso WhatsApp para trabalhar, e está entrando muita mensagem. Não é que não queria, mas não tenho condições responder tanta coisa", disse o prefeito.

"Eu já fiz aí, [avenida] Rodolfo Pirani, estou fazendo pela região. Se não tiver impedimento legal, vamos fazer os asfaltos da rua, tá."

De acordo com pesquisa Datafolha sobre a corrida eleitoral de 2024, Nunes tem 24% das intenções de votos, atrás de Guilherme Boulos (PSOL), com 32%. O psolista tem a moradia social como sua principal bandeira.

Uma das estratégias do prefeito, como mostrou a Folha de S.Paulo, será a de entregar casas para população de baixa renda e promover a regularização fundiária de 200 mil moradias.