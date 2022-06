Moradoras de conjunto popular em SP dizem estar cercadas pela cracolândia

Segundo a trabalhadora autônoma, durante a noite a quantidade dobra, com concentração em frente e na lateral do prédio. "Fiquei sem opção de ônibus e de trem para voltar para casa. Não dá para circular na rua. Não dá para fazer absolutamente nada".

Outra moradora do complexo conta que acreditou em melhorias para a região quando a cracolândia saiu do entorno da praça Júlio Prestes e, depois, foi retirada da praça Princesa Isabel.

Assustada, Dionísia está com medo de sair de casa. "Eu conheço o sofrimento das pessoas daqui que saem todos os dias para trabalhar", diz. Quando tem coragem de ir para a rua, ela prefere não levar o celular. Nos dias em que é necessário carregar o aparelho, deixa no modo avião para não tocar e chamar a atenção.

"Gritei e corri. Consegui entrar no terminal, mas com a bolsa pendurada por um fio", relata.

As cinco torres ficam em um espaço planejado para abrigar também lojas e supermercado e fazem parte de proposta do governo estadual para revitalizar a área central e instalar moradores perto dos seus empregos.

Outra moradora do residencial relata que houve uma melhora quando a concentração de usuários deixou o entorno da praça Júlio Prestes, em março deste ano, e mudou para a praça Princesa Isabel. No entanto, após uma grande operação policial, os usuários voltaram a se espalhar e semanas depois uma parte voltou ao antigo endereço.

Esta semana, o secretário-executivo de Projetos Estratégicos do município, Alexis Vargas, admitiu que a concentração de usuários de drogas no centro de São Paulo está mais dinâmica e dispersa.

"Estamos pedindo ajuda porque a cracolândia está na porta do nosso prédio", diz a autônoma Danielle Barreto, moradora de prédio localizado na avenida Duque de Caxias. "Eles retornaram e vivemos com medo de sair de nossa própria casa, pois são agressivos", completa, referindo-se a usuários de crack acampados na calçada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de moradoras do Complexo Júlio Prestes, conjunto de prédios populares no centro de São Paulo, decidiu se mobilizar para reclamar de um problema crônico na região e que dá sinais de agravamento nos últimos dias: a presença de uma parte do fluxo da cracolândia nos arredores do residencial.

