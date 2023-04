Monumentos públicos de São Paulo têm iluminação especial no Dia Mundial de Combate ao Câncer

A Ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira, o Viaduto do Chá, o Edifício Matarazzo (sede da Prefeitura paulistana), o Pateo do Collegio, o Monumento às Bandeiras e a Biblioteca Mario de Andrade receberão luzes verdes que chamarão atenção para a data, em pleno Sábado de Aleluia, e atentarão para a importância dos exames preventivos e do diagnóstico precoce da doença.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.