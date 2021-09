Monotrilho do metrô de SP ficará fechado em boa parte do domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 15-prata do monotrilho do metrô vai ficar totalmente fechada neste domingo (26), entre as 4h40 e as 16h. O fechamento das estações ocorre por causa de testes e controle de trens para a inauguração da futura estação Jardim Colonial, na região de São Mateus, na zona leste da capital paulista. O local deve ser aberto ainda este ano.

Segundo o Metrô, enquanto as estações estiverem fechadas, os passageiros serão atendidos gratuitamente pelos ônibus do sistema Paese, que vão percorrer o trecho entre Vila Prudente e São Mateus até a reabertura da linha.

"As simulações são parte do protocolo de abertura de novos trechos e são necessárias para preparar o sistema de sinalização e controle de trens aos mais de 1,7 km novos que vão estender a linha-15 de São Mateus a Jardim Colonial", afirmou o Metrô.

De acordo com a empresa, a estação Jardim Colonial já tem concluída suas obras estruturais e os trabalhos atuais são para o acabamento e paisagismo, além da instalação dos sistemas, das portas de plataforma, dos quatro elevadores e das nove escadas rolantes. Ela vai atender a mais de 40 mil passageiros por dia em seus 4,5 mil m² de área construída com estrutura totalmente acessível.

A estação faz parte de mais uma etapa da linha 15-prata, que começou a ser construída em 2009 e iria inicialmente da Vila Prudente à Cidade Tiradentes e seria entregue até 2012.

Após atrasos, alterações no projeto e a retomada das obras em abril de 2019, a linha 15-prata hoje vai até a estação São Mateus e receberá quatro novas estações. Depois da Jardim Colonial, serão entregues mais duas no sentido leste --Boa Esperança e Jacu Pêssego-- , e uma no sentido oeste, Ipiranga. As três têm previsão de entrega para 2024.

Também neste domingo, as estações Corinthians-Itaquera e Artur Alvim, da linha 3-vermelha do metrô, ambas na zona leste, ficarão fechadas durante todo o dia para continuidade das obras de melhoria na via.

Os passageiros terão como opção neste trecho interditado os ônibus gratuitos do sistema Paese ou a utilização da Linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que passa por Corinthians-Itaquera e permite a transferência gratuita para o metrô nas estações Tatuapé e Brás (linha 3-vermelha) ou na estação Luz (linha 1-azul).

A circulação dos trens será normal a partir da estação Patriarca até a estação Palmeiras-Barra Funda.

Segundo o metrô, a interdição é necessária para a instalação de equipamentos do CBTC (sistema de controle de trens).