Monique e Jairinho se encontram pela 1ª vez em audiência após prisão

Amanhã haverá mais uma rodada de depoimentos, e a previsão é que sejam ouvidas testemunhas de defesa de Monique. De acordo com a juíza Louro, duas testemunhas de defesa de Monique se apresentaram espontaneamente e serão ouvidas ao final do dia de audiência, caso os presentes "não estejam muito cansados" e haja tempo.

Entre aquelas que serão ouvidas hoje, estão Coronel Jairo, pai de Jairinho e deputado estadual (Solidariedade), Cristiane Isidoro, ex-assessora de Jairinho, e Fernanda Abdul, mãe do filho mais velho do réu.

Em outubro, na primeira rodada de audiências de instrução e julgamento, Jairinho acompanhou os depoimentos diretamente do presídio, em Bangu. Monique esteve presente, chorou e teve a imagem explorada pela defesa do ex-namorado.

Antes da leitura da denúncia, Monique também entrou na sala de audiência, onde já estava o ex-namorado, mas não olhou na direção dele. A professora abaixou a cabeça e parou de conversar com os advogados no momento em que a juíza lia trecho da denúncia em que o MP-RJ aponta omissão nos episódios de agressões sofridas pelo filho.

No momento em que a juíza lia os trechos em que o MP-RJ aponta sadismo da parte de Jairinho durante a morte de Henry, Jairinho fez movimentos negativos com a cabeça, como se negasse as acusações. A todo momento, o ex-vereador ajeitava fios de cabelo.

Jairinho entrou na sala de audiência primeiro e permaneceu olhando fixamente para a mesa da juíza Elizabeth Louro, da 2ª Vara Criminal do Rio, enquanto era lida a denúncia feita pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro).

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Jairo Souza Santos e Monique Medeiros, padrasto e mãe de Henry Borel, estão lado a lado pela primeira vez, após serem presos em 8 de abril. Os dois respondem por homicídio qualificado no caso que apura a morte do menino em 8 de março, aos quatro anos de idade.

