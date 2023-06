Moderação e opções naturais são recomendadas em caso de adoçantes

Ela reitera que, para pessoas com diabetes, o uso de modelos mais naturais, como o xilitol, podem ser recomendados para o tratamento da condição. Na nota da sociedade, é dito que "o tipo de adoçante seja escolhido de forma individualizada ou conforme indicado pelo nutricionista ou outro profissional de saúde especialista no tratamento de pessoas com diabetes".

Silvia Ramos, nutricionista que coordena a divisão de nutrição da SBD, diz que é importante esperar o posicionamento das autoridades competentes -no caso do Brasil, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)- sobre o tema envolvendo os adoçantes.

Alimentação mais natural, por exemplo, é uma opção. Um parecer do departamento de nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) sobre o tema indica que "a recomendação principal é evitar líquidos e bebidas açucaradas, dar preferência ao sabor natural dos alimentos e priorizar o consumo de alimentos in natura e minimamente processados".

Além do aparecimento de um tumor ser multifatorial, o aspartame é muito utilizado em alimentos ultraprocessados, o que por si só já é um fator de risco para o problema de saúde. "Em linha gerais, a gente tem que olhar para os alimentos industrializados e ultraprocessados com bastante atenção", afirma Bighetti.

No entanto, conclusões como a desse artigo não são isentas de apontamentos. Bruna Bighetti, oncologista do Hospital São Paulo (HSP/Unifesp) e preceptora da residência de oncologia da Unifesp, afirma que é difícil relacionar o aspartame necessariamente ao câncer.

Uma dessas pesquisas foi publicada na revista Plos Medicine e acompanhou mais de 100 mil franceses. Os autores observaram as dietas dos participantes de modo a mensurar a ingestão de adoçantes por eles. Uma média foi feita do consumo diário das substâncias entre os envolvidos na pesquisa.

Estudos sobre o aspartame e tumores é fonte de debate. A nutricionista da coordenação de prevenção e vigilância do Inca (Instituto Nacional do Câncer), Luciana Grucci Maya, explica que é difícil identificar a quantidade e qual o tipo de adoçante ingerido por uma pessoa. Sendo assim, isolar a substância para observar os desfechos de seu consumo na saúde humana não é tarefa fácil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.