Modelo trans diz ter sido chamada de 'traveco' e agredida em balada LGBT+ de São Paulo

Câmeras da casa noturna registraram a confusão. No vídeo, a modelo parece interromper a descida de uma escadaria para discutir com outro cliente. Após algum tempo, ela tenta seguir seu itinerário, mas é atingida por bebida jogada pelo agressor. Ela reage e começa a ser golpeada.

"Fiquei desnorteada, acredito ter desmaiado por alguns segundos", diz. Quando me recuperei, seguranças apareceram e me arrastaram pelos braços até a rua", continua.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.