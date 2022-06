Miss Roraima que morreu em cirurgia é homenageada por colegas de faculdade

Em nota enviada ao UOL à época, a Secretaria de Saúde de Roraima informou que a estudante de enfermagem deu entrada no Grande Trauma do hospital com um "quadro gravíssimo de hipotensão e hemorragia" causado pelo tumor.

Moradora da Rorainópolis (RR), Vanessa venceu os concursos de miss da cidade em 2016 e 2020. No mesmo período, foi eleita Miss Roraima Teen, em 2018. Sua morte aconteceu no HGR (Hospital Geral de Roraima) em 4 de agosto de 2021.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.