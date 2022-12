Ministro dos Direitos Humanos de Lula, Silvio Almeida diz querer levar 'dignidade' ao povo

É professor de graduação e docente permanente do programa de pós-graduação stricto sensu em direito político e econômico do Mackenzie e docente da FGV EAESP (Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas).

Silvio Almeida é mestre em direito político e econômico pela Faculdade de Direito do Mackenzie e bacharel em direito na mesma universidade. Possui graduação em filosofia pela USP (Universidade de São Paulo), além de doutorado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da mesma universidade. É ainda pesquisador do programa de pós-doutorado da Faculdade de Economia da USP.

Na tarde desta quinta, o nome de Silvio Almeida ficou em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter, onde usuários exaltaram a diferença entre a antiga ocupante do cargo Damares Alves (Republicanos), senadora eleita pelo Distrito Federal, e o futuro ministro —no governo Bolsonaro, contudo, o nome da pasta é Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, hoje sob a liderança de Cristiane Britto.

Advogado, professor e escritor, Almeida era colunista do jornal Folha de S.Paulo, mas deixou de publicar a coluna em novembro, em virtude de ter sido nomeado para a equipe de transição do presidente eleito.

"Assumo com imensa honra e responsabilidade a tarefa que me foi atribuída pelo presidente Lula de servir ao meu país como ministro dos Direitos Humanos. Teremos um enorme trabalho pela frente, mas carrego a esperança de que será possível trazer dignidade ao povo brasileiro", publicou Silvio Almeida nas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.