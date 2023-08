Ministro da Justiça anuncia demissão de policiais acusados de matar Genivaldo

A PF concluiu que a vítima ficou 11 minutos e 27 segundos no porta-malas do carro em contato com gases tóxicos.

Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolpho Lima Nascimento e William de Barros Noia foram denunciados sob acusação de terem asfixiado Genivaldo no porta-malas de uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no município de Umbaúba, em Sergipe.

