Ministra e cantora Margareth Menezes pede minuto de silêncio por Rita Lee

"A Rita Lee, não é nem uma questão direta de amizade, apesar do reconhecimento que eu tive em alguns poucos momentos com ela. Mas é pelo que ela simboliza para o Brasil. O que ela simboliza para a Música Popular Brasileira, como uma mulher revolucionária. [...] O legado de Rita Lee tem um lugar nessa construção da cultura do Brasil, principalmente para nós desta área musical.Ministra", disse Menezes.

