Ministério veta para a OMS professora da USP que apontou falha na gestão da pandemia

Com esse mapa, o grupo concluiu que esse conjunto de ações intencionais fez com que o Brasil fosse uma dos países mais afetados pela pandemia.

Em um trabalho da USP em parceria com a Conectas Direitos Humanos, o grupo analisou 3.049 normas federais produzidas em 2020, entre portarias, medidas provisórias, resoluções, instruções normativas, leis, decisões e decretos. Também fez um levantamento das falas públicas do presidente.

Ventura foi responsável por conduzir uma série de estudos sobre a existência de uma "estratégia intencional de propagação do coronavírus" adotada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro.

Deisy Ventura é professora titular de ética da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde coordena o programa de pós-graduação em saúde global e sustentabilidade. É também professora do programa de pós-graduação do Instituto de Relações Internacionais da USP e teve forte atuação durante a pandemia de Covid-19.

A reportagem apurou que Ventura havia recebido o convite e já sido entrevistada para integrar uma equipe que fará a revisão do regulamento sanitário internacional. O seu nome tinha sido aprovado pela Opas (Organização Pan-americana de Saúde), braço da OMS nas Américas, e só faltava um aval do Ministério da Saúde.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.