Ministério Público vê ação violenta na cracolândia e abre inquérito

Os promotores também afirmam no documento que "o número de dependentes químicos não se alterou nos últimos dez anos e que a cracolândia ainda conta com média de 500 pessoas durante o dia e 2.000 pessoas à noite".

O documento do Ministério Público de São Paulo se refere à ação policial de 2012 que dispersou dependentes químicos do entorno da praça Júlio Prestes, onde ficava a cracolândia. Pela agressão contra os usuários, o episódio ficou conhecido como "operação dor e sofrimento". "Há que se lembrar que, depois de gastos milhões de reais, a operação em lume foi um rotundo fracasso", descreve a portaria.

De acordo com a portaria de instauração de inquérito civil, formalizada nesta segunda-feira (16), a ação da semana passada "tem grande semelhança com a operação 'dor e sofrimento', que tinha confessadamente o objetivo de criar uma situação de intenso sofrimento, causado pela violência física e psíquica aos dependentes químicos".

